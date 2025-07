Ufficiale: Matino è un giocatore della Salernitana

La Salernitana ha ufficializzato l’ingaggio di Emmanuele Matino. Il difensore classe 1998 arriva a titolo definitivo dal Bari e ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto nei settori giovanili di Puteolana e Latina, Matino ha disputato l’ultima parte della stagione in Serie B con la maglia del Cittadella, dove era approdato in prestito. In precedenza ha vestito per due stagioni la maglia del Bari in cadetteria, dopo essersi affermato in Serie C con Potenza e Cavese, collezionando complessivamente 110 presenze nella categoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author