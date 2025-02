Ufficiale: Matera, panchina a Ferri: promosso come allenatore

I biancoazzurri, alla fine, optano per la soluzione interna. E’ Marco Ferri il nuovo allenatore del Matera. A lui, il compito di traghettare la squadra fino al termine della stagione e soprattutto cercare di centrare l’obiettivo play off, resto più complicato dopo gli ultimi risultati. Ferri, dunque, sostituire Torrisi sulla panchina biancoazzurra, di cui è stato vice fino a poche ore fa.

Per Marco Ferri si tratta della prima assoluta come primo allenatore. Classe 1989, nato a Genova, ha mosso i primi passi da tecnico fin da giovanissimo. Fa la trafila nel settore giovanile della Sampdoria, fino ad arrivare ad allenare la squadra femminile la scorsa stagione. Quest’anno, aveva cominciato come collaboratore tecnico di Alfio Torrisi prima a Trapani, poi a Matera di cui ne è stato anche vice. Marco Ferri, in carriera ha collaborato anche con tecnici come Sassarini e Pastorino. Da oggi, però, comincia l’avventura da tecnico del Matera.

“La società biancoazzurra ripone massima fiducia nelle qualità umane e professionali del tecnico, valori e competenze riconosciuti anche dal gruppo squadra e staff. Pertanto, il club è lieto di annunciare l’inizio di questo nuovo rapporto collaborativo che si preannuncia ricco di entusiasmo”, comunica il Fc Matera nella nota ufficiale diramata sui propri canali ufficiali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author