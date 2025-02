Ufficiale: Matera, esonerato Torrisi: fatali gli ultimi risultati

È termina l’avventura di Alfio Torrisi sulla panchina del Matera. Il tecnico siciliano, nella serata di oggi è stato esonerato dal club dopo una giornata di valutazioni. A costare caro la mancanza di risultati nelle ultime settimane che hanno indotto il club del presidente Tosoni ad esonerare Torrisi dopo il pareggio contro l’Ischia, arrivato in extremis nel pomeriggio di ieri.

Matera, le motivazioni dell’esonerato di Torrisi

“Fc Matera comunica di aver sollevato il tecnico Alfio Torrisi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, oltre che i migliori auguri umani e professionali”, è la nota diffusa dal club biancoazzurro. Torrisi, paga sicuramente il negativo inizio di girone di ritorno: appena cinque punti conquistati in sei partite frutto della vittoria sul Manfredonia e del pareggio contro Nardò e Ischia, quest’ultimo arrivato in extremis ieri pomeriggio su una sfortunata autorete degli avversari.

Torrisi, il bilancio sulla panchina dei biancoazzurri

Il tecnico siciliano chiude la propria avventura con 21 punti conquistati in 14 partite, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, rimediate tutte nell’ultimo periodo. Una flessione, quella di inizio 2025 che sicuramente non è piaciuta al club. Nonostante un contratto biennale, e soprattutto una squadra ricostruita per mettere le basi in vista della prossima stagione, l’avventura di Alfio Torrisi a Matera già finita.

