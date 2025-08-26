26 Agosto 2025

Il logo del Matera Cds

Ufficiale: Matera Cds, prime tre riconferme per i biancoazzurri

Roberto Chito 26 Agosto 2025
Il Matera Città dei Sassi comincia dalle riconferme. Sono tre i giocatori che continueranno a vestire la maglia biancoazzurra, considerato che il club l’anno scorso si era trasferito in quel di Montescaglioso. I centrocampisti Pentimone e Ragone, insieme al difensore Dias sono stati confermati.

Vito Ragone, classe 2007, è un centrocampista mancino di grande prospettiva. Sarà uno degli under della formazione biancoazzurra e con la guida del tecnico Santoruvo potrà sicuramente continuare la propria fase di crescita. Raffaele Pentimone, classe 2001, invece, è un centrocampista duttile e con una interessante visione di gioco: può ricoprire diverse posizioni in mezzo al campo.

Danilo Dias, classe 2004, è un difensore che ha dimostrato di saper garantire stabilità e affidabilità al reparto difensivo. Oltre alla fisicità, sa anche usare molto bene i piedi, rendendosi una pedina indispensabile anche in fase di impostazione.

