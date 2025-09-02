Ufficiale: Matera CdS, firmano altre tre pedine

Altri tre innesti in casa Matera Città dei Sassi che vede sempre di più arricchire la propria rosa. Hanno firmato il portiere Pazzola, l’esterno Simone e l’attaccante Loporcaro che vanno ad aggiungersi alla squadra allenata da Santoruvo.

L’estremo difensore Manuel Pazzola, classe 2007, ha disputato la scorsa stagione ad Agnone, dove ha collezionato 25 presenze in Eccellenza, prima di fare tutta la trafila nel settore giovanile, con una breve parentesi al Vastogirardi. L’esterno Simone, classe 2001, dopo aver maturato le prime presenze con la Team Altamura in Serie D, ha vestito le maglie di Montescaglioso, Oppido e Pomarico.

L’attaccante Giacomo Loporcaro, invece, dopo quattro anni a Gravina ha deciso di sposare il progetto biancoazzurro. Un profilo giovane che potrà sicuramente crescere al fianco di pedine esperte come Picci, Prati e Martinez.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author