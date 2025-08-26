Ufficiale: Matera CdS, firma l’esperto terzino Cappellari

Primo innesto in casa biancoazzurra. Il Matera Città dei Sassi ha ufficializzato l’arrivo del terzino destro Michele Cappellari, pedina che andrà a dare il proprio contributo alla formazione allenata dal tecnico Santoruvo.

Classe 1998, Cappellari è cresciuto nei settori giovanili di Bari, Martina e Fidelis Andria. Successivamente ha indossato le maglie di Cerignola in Eccellenza, dove ha conquistato la promozione in Serie D. E in quarta serie, ha vestito la maglia del Bitonto, prima di tornare in Eccellenza nelle fila del Sora prima e del Martina poi, dove ha conquistato un’altra promozione in Serie D.

Nelle ultime stagioni, sempre in Eccellenza, ha giocato con lo Spinazzola. Innesto di esperienza per il tecnico Santoruvo che in questo modo potrà beneficiare di un laterale destro dotato di ottimo dribbling e capacità offensiva.

