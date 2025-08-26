26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

L'annuncio di Cappellari, foto: Matera CdS Facebook

Ufficiale: Matera CdS, firma l’esperto terzino Cappellari

Roberto Chito 26 Agosto 2025
centered image

Primo innesto in casa biancoazzurra. Il Matera Città dei Sassi ha ufficializzato l’arrivo del terzino destro Michele Cappellari, pedina che andrà a dare il proprio contributo alla formazione allenata dal tecnico Santoruvo.

Classe 1998, Cappellari è cresciuto nei settori giovanili di Bari, Martina e Fidelis Andria. Successivamente ha indossato le maglie di Cerignola in Eccellenza, dove ha conquistato la promozione in Serie D. E in quarta serie, ha vestito la maglia del Bitonto, prima di tornare in Eccellenza nelle fila del Sora prima e del Martina poi, dove ha conquistato un’altra promozione in Serie D.

Nelle ultime stagioni, sempre in Eccellenza, ha giocato con lo Spinazzola. Innesto di esperienza per il tecnico Santoruvo che in questo modo potrà beneficiare di un laterale destro dotato di ottimo dribbling e capacità offensiva.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Cerignola-Picerno 2-2, le pagelle: Cuppone trascinatore, Greco pasticcia. Esposito intramontabile

26 Agosto 2025 Antonio Specchio

Basket A2/M, Andrea Cinciarini alla Valtur Brindisi: contratto trimestrale

26 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie C/C, 2a Giornata: gli arbitri designati

26 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, la tribuna stampa del San Nicola dedicata a Gianni Antonucci

26 Agosto 2025 Redazione

Basket B2/M: Virtus Matera, al via la stagione. Papapietro: “Si punta al massimo”

26 Agosto 2025 Roberto Chito

Scommesse sul calcio, maxi squalifica per l’ex Benevento Vokic

26 Agosto 2025 Anthony Carrano

potrebbe interessarti anche

Cerignola-Picerno 2-2, le pagelle: Cuppone trascinatore, Greco pasticcia. Esposito intramontabile

26 Agosto 2025 Antonio Specchio

Ufficiale: Matera CdS, firma l’esperto terzino Cappellari

26 Agosto 2025 Roberto Chito
Andria nuovo ospedale

Nuovo ospedale di Andria: via libera con il protocollo Regione-Ministero

26 Agosto 2025 Maria Fiorella

Tricase, a pochi giorni dal trapianto attende ore in ambulanza

26 Agosto 2025 Gloria Roselli