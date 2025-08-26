Ufficiale: Matera CdS, firma il difensore centrale Rapio

Altro annuncio di giornata in casa Città dei Sassi Matera. Nelle ultime ore, ha firmato anche il difensore Pasquale Rapio che va ad aggiungersi alla squadra allenata dal tecnico Santoruvo.
Si tratta di un classe 2004: difensore dalle spiccate doti fisiche che metterà a disposizione del gruppo biancoazzurro la sua cattiveria e solidità agonistica. Rapio, è cresciuto nel settore giovanile del Monopoli dove ha disputato il torneo di Primavera Tre.
In seguito ha maturato esperienze a Bitonto in Serie D e successivamente a Manduria e Polimnia in Eccellenza pugliese. Rapio, adesso si appresta ad affrontare il torneo lucano con la maglia biancoazzurra.
potrebbe interessarti anche
Fidelis Andria, a centrocampo arriva Carmine Giorgione
Virtus Francavilla, tra i pali in arrivo il promettente Cutrona
Foggia, in arrivo Byar dal Bologna
Foggia, si pensa al ritorno di Petermann
Taranto, Di Bari: “Per Jallow siamo a buon punto”
Lecce | Perez e Ndaba si presentano: “Che bella la Serie A, qui per dare una mano”