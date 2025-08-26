26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

L'annuncio del difensore Rapio, foto: Matera CdS Facebook

Ufficiale: Matera CdS, firma il difensore centrale Rapio

Roberto Chito 26 Agosto 2025
centered image

Altro annuncio di giornata in casa Città dei Sassi Matera. Nelle ultime ore, ha firmato anche il difensore Pasquale Rapio che va ad aggiungersi alla squadra allenata dal tecnico Santoruvo.

Si tratta di un classe 2004: difensore dalle spiccate doti fisiche che metterà a disposizione del gruppo biancoazzurro la sua cattiveria e solidità agonistica. Rapio, è cresciuto nel settore giovanile del Monopoli dove ha disputato il torneo di Primavera Tre.

In seguito ha maturato esperienze a Bitonto in Serie D e successivamente a Manduria e Polimnia in Eccellenza pugliese. Rapio, adesso si appresta ad affrontare il torneo lucano con la maglia biancoazzurra.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Fidelis Andria, a centrocampo arriva Carmine Giorgione

26 Agosto 2025 Flavio Insalata

Virtus Francavilla, tra i pali in arrivo il promettente Cutrona

26 Agosto 2025 Dennis Magrì

Foggia, in arrivo Byar dal Bologna

26 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Foggia, si pensa al ritorno di Petermann

26 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, Di Bari: “Per Jallow siamo a buon punto”

26 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Lecce | Perez e Ndaba si presentano: “Che bella la Serie A, qui per dare una mano”

26 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

potrebbe interessarti anche

Torna a Pulsano “La notte delle lune”

26 Agosto 2025 Laura Milano

Martina Franca: danneggiata una Lancia Ypsilon parcheggiata in strada

26 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Fidelis Andria, a centrocampo arriva Carmine Giorgione

26 Agosto 2025 Flavio Insalata

Ufficiale: Matera CdS, firma il difensore centrale Rapio

26 Agosto 2025 Roberto Chito