Ufficiale: Matera CdS, firma il difensore centrale Rapio

Altro annuncio di giornata in casa Città dei Sassi Matera. Nelle ultime ore, ha firmato anche il difensore Pasquale Rapio che va ad aggiungersi alla squadra allenata dal tecnico Santoruvo.

Si tratta di un classe 2004: difensore dalle spiccate doti fisiche che metterà a disposizione del gruppo biancoazzurro la sua cattiveria e solidità agonistica. Rapio, è cresciuto nel settore giovanile del Monopoli dove ha disputato il torneo di Primavera Tre.

In seguito ha maturato esperienze a Bitonto in Serie D e successivamente a Manduria e Polimnia in Eccellenza pugliese. Rapio, adesso si appresta ad affrontare il torneo lucano con la maglia biancoazzurra.

