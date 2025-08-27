27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

L'annuncio di Massari, foto: Matera CdS Facebook

Ufficiale: Matera CdS, firma anche l’esterno Massari

Roberto Chito 27 Agosto 2025
centered image

Altro innesto di giornata in casa biancoazzurra. Si tratta del polivalente sterno Alessandro Massari, classe 2006, che si va ad aggiungere alla squadra allenata dal tecnico Santoruvo.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Fc Matera con cui ha esordito anche in prima squadra, adesso approda alla formazione allenata da Santoruvo per questa importante stagione nel campionato di Eccellenza.

Massari, esterno rapido e tecnico, è un profilo di grande tempismo negli inserimenti. Fondamentale anche la sua duttilità sulla fascia destra e sinistra per dare imprevedibilità e freschezza alla manovra offensiva.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Foggia scatenato: in arrivo quattro calciatori, ecco i nomi

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Foggia, rinforzo anche in difesa: in chiusura Alessandro Minelli dal Giugliano

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Il Valmontone ufficializza la cessione di Jallow al Taranto

27 Agosto 2025 Massimo Todaro

Foggia, un gradito ritorno: riecco Davide Petermann

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Lecce, 22.170 abbonamenti sottoscritti: battuto il record regionale del Bari

27 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Ufficiale: Matera CdS, arriva Prati per l’attacco biancoazzurro

27 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Foggia scatenato: in arrivo quattro calciatori, ecco i nomi

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Ufficiale: Matera CdS, firma anche l’esterno Massari

27 Agosto 2025 Roberto Chito

Orecchietta gate, a Bari vecchia dopo i sequestri: “L’America è finita”

27 Agosto 2025 Antonio Bucci

Foggia, rinforzo anche in difesa: in chiusura Alessandro Minelli dal Giugliano

27 Agosto 2025 Flavio Insalata