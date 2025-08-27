Ufficiale: Matera CdS, firma anche l’esterno Massari

Altro innesto di giornata in casa biancoazzurra. Si tratta del polivalente sterno Alessandro Massari, classe 2006, che si va ad aggiungere alla squadra allenata dal tecnico Santoruvo.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Fc Matera con cui ha esordito anche in prima squadra, adesso approda alla formazione allenata da Santoruvo per questa importante stagione nel campionato di Eccellenza.

Massari, esterno rapido e tecnico, è un profilo di grande tempismo negli inserimenti. Fondamentale anche la sua duttilità sulla fascia destra e sinistra per dare imprevedibilità e freschezza alla manovra offensiva.

