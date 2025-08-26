Ufficiale: Matera CdS, firma anche Aprile al centro della difesa

Altro annuncio di giornata in casa biancoazzurra. Ha firmato anche il difensore centrale Michele Aprile che si lega al Matera Città dei Sassi per questa nuova stagione, andando a rafforzare la squadra del tecnico Santoruvo.

Difensore classe 1993, con importanti esperienze alle spalle. Ha vestito le maglie di Riccione, Monopoli, Fidelis Andria, Bisceglie, Civitanovese, Martina e Bitonto in Serie D in cui vanta più di 60 presenze. Con queste ultime, ha giocato anche nel torneo di Eccellenza pugliese, insieme al Barletta.

Aprile, è sicuramente un difensore di grande qualità, affidabilità e intelligenza tattica. Una pedina di esperienza al centro della difesa, fondamentale per dare sicurezza all’intero reparto in vista di questa nuova stagione per la squadra biancoazzurra.

