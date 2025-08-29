Ufficiale: Matera CdS, ecco Gonzalez e Cicirelli e la punta Martinez

È stata un’altra importante giornata di annunci in casa Matera Città dei Sassi. Altre tre pedine vanno ad aggiungersi alla rosa del tecnico Vincenzo Santoruvo in vista di questo inizio di stagione: hanno firmato i terzini Gonzalez e Cicirelli, insieme alla punta Martinez.

Quest’ultimo, classe 1995, è ormai alla quinta stagione consecutiva nel campionato di Eccellenza lucana. Dopo aver vinto il torneo con la maglia del Matera Grumentum nel 2021-22, ha vestito anche le casacche di Pomarico ed Elettra Marconia, con cui la scorsa stagione è arrivato fino alla fase nazionale dei play off. Prima punta di grandissima esperienza, darà sicuramente il proprio contributo in chiave di temperamento e gol con i biancoazzurri.

Di esperienza ne ha anche il terzino Rafael Gonzalez, classe 2000, con alle spalle tantissime presenze tra terza e quarta serie in Portogallo con un’avventura anche negli Usa. Dotato di grande spinta sulla fascia, qualità offensiva, oltre che di una buona solidità fisica, sarà una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico Santoruvo per questa stagione.

Annunci completati con l’arrivo di Gabriele Cicirelli, terzino sinistro classe 2006. Profilo che rientra nella batteria degli under, dotato di buona spinta sulla corsia mancina. Arriva nel Matera Città dei Sassi per crescere ulteriormente.

