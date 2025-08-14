14 Agosto 2025

Ufficiale: Matera CdS, è Santoruvo il tecnico dei biancoazzurri

Roberto Chito 14 Agosto 2025
Dopo l’accordo trovato qualche settimana fa, ecco che arriva l’annuncio ufficiale: il Matera CdS ha affidato il ruolo di allenatore a Vincenzo Santoruvo.

Classe 1978, con un importante passato da calciatore vestendo le maglie di Fidelis Andria, Bari e Frosinone in Serie B. Ha cominciato ad allenare nel settore giovanile della Viterbese prima e in quello dell’Ascoli poi, prima di accettare la chiamata del Bitonto, in Serie D, nel novembre 2023, conducendo i neroverdi per 17 partite, prima di essere esonerato a marzo.

Per Santoruvo, adesso, comincia l’avventura con il Matera CdS, club che punta a disputare un campionato ambizioso in Eccellenza lucana. Ovviamente, il ritardo rispetto alla concorrenza è tanto, ma il club biancoazzurro è al lavoro per poter completare la rosa in vista del primo impegno in Coppa del 31 agosto e soprattutto dell’inizio del campionato, fissato per il 7 settembre.

“Insieme all’area tecnica, mister Santoruvo è già al lavoro per completare una rosa esperta e di alto livello, con l’obiettivo di disputare un campionato di Eccellenza Lucana ambizioso e competitivo. A lui vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la società, dello staff, dei dirigenti e dei collaboratori”, si legge nella nota diramata dal club biancoazzurro.

