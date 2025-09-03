Ufficiale: Matera CdS, arrivano Sargaco, Del Giglio e Tataru

Continuano le ufficializzazioni in casa Matera Città dei Sassi in vista della nuova stagione. Nelle ultime ore, il club biancoazzurro ha annunciato gli arrivi del portiere Sargaco, del centrocampista Del Giglio e dell’esterno Tataru.

L’estremo difensore, è un classe 2006 che ha maturato esperienze solamente all’estero finora. Ha vestito le maglie di Sao Joseense e Centre de Forcacao Atletas. In questo modo, Sargaco va ad aggiungersi a Siressi e Pazzola, completando il pacchetto dei portieri. In biancoazzurro arriva anche l’esterno destro Alessandro Tataru. Cresciuto nel settore giovanile del Monopoli, ha indossato anche la maglia della Team Altamura.

Nella rosa di Santoruvo, arriva anche il centrocampista Franco Del Giglio. Classe 1993, è un trequartista dotato di ottima qualità, dribbling e fantasia. Conosce già il campionato di Eccellenza lucana perché l’anno scorso ha vestito la maglia del Tricarico. In passato, ha giocato anche con Mutignano, Sondrio, Fortis Juventus e Monticelli in Italia.

