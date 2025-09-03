3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Il logo del Matera CdS, foto: antennasud.com

Ufficiale: Matera CdS, arrivano Sargaco, Del Giglio e Tataru

Roberto Chito 3 Settembre 2025
centered image

Continuano le ufficializzazioni in casa Matera Città dei Sassi in vista della nuova stagione. Nelle ultime ore, il club biancoazzurro ha annunciato gli arrivi del portiere Sargaco, del centrocampista Del Giglio e dell’esterno Tataru.

L’estremo difensore, è un classe 2006 che ha maturato esperienze solamente all’estero finora. Ha vestito le maglie di Sao Joseense e Centre de Forcacao Atletas. In questo modo, Sargaco va ad aggiungersi a Siressi e Pazzola, completando il pacchetto dei portieri. In biancoazzurro arriva anche l’esterno destro Alessandro Tataru. Cresciuto nel settore giovanile del Monopoli, ha indossato anche la maglia della Team Altamura.

Nella rosa di Santoruvo, arriva anche il centrocampista Franco Del Giglio. Classe 1993, è un trequartista dotato di ottima qualità, dribbling e fantasia. Conosce già il campionato di Eccellenza lucana perché l’anno scorso ha vestito la maglia del Tricarico. In passato, ha giocato anche con Mutignano, Sondrio, Fortis Juventus e Monticelli in Italia.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Serie C, Avellino: Patierno ricoverato al Policlinico di Bari

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Brindisi, bagno di folla per l’ex bomber della Juventus David Trezeguet

3 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

Vela, a Bari il Campionato Italiano Dinghy

3 Settembre 2025 Flavio Insalata

Brindisi Fc: Debutto casalingo con il Bitonto, Ciullo predica attenzione

3 Settembre 2025 Cristina Cavallo

Eccellenza, UC Bisceglie chiude il mercato con due colpi di prestigio

3 Settembre 2025 Redazione

Taranto, Danucci: “Il capitano sarà Delvino, ingiusta l’assenza dei nostri tifosi”

3 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Foggia e Cerignola al centro del piano anti-criminalità della Prefettura

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Bel Espoir, Bari città di pace

3 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Ufficiale: Matera CdS, arrivano Sargaco, Del Giglio e Tataru

3 Settembre 2025 Roberto Chito

Serie C, Avellino: Patierno ricoverato al Policlinico di Bari

3 Settembre 2025 Dante Sebastio