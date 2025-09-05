5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

L'annuncio di Cannito, foto: Matera Città dei Sassi

Ufficiale: Matera CdS, arriva l’esperto Cannito in mezzo al campo

Roberto Chito 5 Settembre 2025
centered image

Altro innesto di esperienza in casa Matera Città dei Sassi. Il club biancoazzurro, ha annunciato l’arrivo dell’esperto centrocampista Antonio Cannito che va ad aggiungersi alla squadra del tecnico Santoruvo.

Classe 1988, con tanta esperienza alle spalle. In carriera ha vestito le maglie di Molfetta, Bitonto, Canosa, Corato, Martina e Massafra, dimostrando professionalità e affidabilità. Adesso approda a Matera per dare il proprio contributo alla squadra biancoazzurra che disputa l’Eccellenza lucana e vuole vivere una stagione da protagonista.

Cannito, in mezzo al campo garantirà sicuramente esperienza e sostanza, oltre che equilibrio e solidità alla manovra. La sua visione di gioco sarà indispensabile per la squadra di Santoruvo.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ferrandina, ufficiale l’arrivo del terzino Luigi De Simone

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Uruguay Paraguay e Colombia qualificate ai Mondiali 2026

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

L’Heraclea annuncia Eric Biasiol, difensore croato classe ’97

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Nardò, c’è l’accordo con Francesco Margiotta

5 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Eccellenza, l’Ugento soffre ma colpisce il Taurisano con Albin e Carrozzo

4 Settembre 2025 Redazione

Virtus Mola, Caricola: “Sbagliato giocare tante gare così ravvicinate, Eccellenza resta campionato dilettantistico”

4 Settembre 2025 Antonio Specchio

potrebbe interessarti anche

Ferrandina, ufficiale l’arrivo del terzino Luigi De Simone

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Ufficiale: Matera CdS, arriva l’esperto Cannito in mezzo al campo

5 Settembre 2025 Roberto Chito

Taranto, Ferrarese visita le strutture della Marina per i Giochi 2026

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Bisceglie, arriva la Xylella: il piano di contrasto

5 Settembre 2025 Maria Fiorella