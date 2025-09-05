Ufficiale: Matera CdS, arriva l’esperto Cannito in mezzo al campo

Altro innesto di esperienza in casa Matera Città dei Sassi. Il club biancoazzurro, ha annunciato l’arrivo dell’esperto centrocampista Antonio Cannito che va ad aggiungersi alla squadra del tecnico Santoruvo.

Classe 1988, con tanta esperienza alle spalle. In carriera ha vestito le maglie di Molfetta, Bitonto, Canosa, Corato, Martina e Massafra, dimostrando professionalità e affidabilità. Adesso approda a Matera per dare il proprio contributo alla squadra biancoazzurra che disputa l’Eccellenza lucana e vuole vivere una stagione da protagonista.

Cannito, in mezzo al campo garantirà sicuramente esperienza e sostanza, oltre che equilibrio e solidità alla manovra. La sua visione di gioco sarà indispensabile per la squadra di Santoruvo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author