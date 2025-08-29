Ufficiale: Matera CdS, arriva il ritorno di Picci in attacco

Adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità: Antonio Giulio Picci comincia la sua seconda avventura con la maglia del Matera Città dei Sassi. Un attaccante che non ha sicuramente bisogno di presentazioni e che fornirà tutta la sua esperienza al team biancoazzurro.

Per l’attaccante pugliese, è la terza avventura nella Città dei Sassi. La prima, cominciata a dicembre 2013, quando a suon di gol mise la firma sulla promozione del Matera guidato dal compianto Vincenzo Cosco in Serie C. La seconda, appena due stagioni fa, proprio con il Matera Città dei Sassi, in Eccellenza, quando la corsa play off si fermò contro il Gallipoli. Quella di Picci è una carriera infinita: ha vestito le maglie di Brescia in Serie B, Barletta, Virtus Francavilla, Turris, Martina, Bitonto, Gravina e Audace Cerignola.

A 40 anni, Picci ha deciso che ha ancora molto da dire: l’obiettivo è quello di trascinare il Matera Città dei Sassi, a suon di gol, in Serie D, dopo questo anno di purgatorio in Eccellenza. Una pedina preziosa per il tecnico Vincenzo Santoruvo che potrà beneficiare di uno dei bomber più prolifici del sud-Italia in vista di questa nuova stagione.

