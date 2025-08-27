Ufficiale: Matera CdS, arriva il giovane Grumo a centrocampo

Prosegue con l’arrivo di Francesco Grumo la campagna acquisti del Matera Città dei Sassi. Il giovane centrocampista, classe 2005, è una nuova pedina a disposizione del tecnico Santoruvo per questa stagione.
Cresciuto nel settore giovanile del Monopoli, dove ha militato per tre annate, Grumo ha mosso i primi passi in Serie D, collezionando 20 presenze nelle avventure con Bitonto e Gravina. Con i neroverdi, ha disputato anche l’ultima parte di campionato in Eccellenza pugliese.
Centrocampista giovane ma già con maturità, dotato di tecnica e intelligenza tattica. Un profilo che proverà a dire la propria anche in biancoazzurro. Grumo, è pronto all’importante ma difficile avventura con il Matera Città dei Sassi.
