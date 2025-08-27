27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

L'annuncio di Grumo, foto: Matera CdS Facebook

Ufficiale: Matera CdS, arriva il giovane Grumo a centrocampo

Roberto Chito 27 Agosto 2025
centered image

Prosegue con l’arrivo di Francesco Grumo la campagna acquisti del Matera Città dei Sassi. Il giovane centrocampista, classe 2005, è una nuova pedina a disposizione del tecnico Santoruvo per questa stagione.

Cresciuto nel settore giovanile del Monopoli, dove ha militato per tre annate, Grumo ha mosso i primi passi in Serie D, collezionando 20 presenze nelle avventure con Bitonto e Gravina. Con i neroverdi, ha disputato anche l’ultima parte di campionato in Eccellenza pugliese.

Centrocampista giovane ma già con maturità, dotato di tecnica e intelligenza tattica. Un profilo che proverà a dire la propria anche in biancoazzurro. Grumo, è pronto all’importante ma difficile avventura con il Matera Città dei Sassi.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Fasano, ha firmato il terzino Edoardo De Mori

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Assemblea Lega B: De Laurentiis: “Si ricostruirà quell’entusiasmo per riportare tutti allo stadio” 

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Eccellenza, Taranto: parte la campagna abbonamenti

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Martina, ufficiale l’arrivo del portiere Leonardo Rossi

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie D/H: Pompei, ufficiale l’arrivo di Erra in panchina

27 Agosto 2025 Roberto Chito

Eccellenza, Canosa: colpo di fine mercato, ingaggiato Matteo Di Piazza

27 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Fasano, ha firmato il terzino Edoardo De Mori

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Assemblea Lega B: De Laurentiis: “Si ricostruirà quell’entusiasmo per riportare tutti allo stadio” 

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Lecce, l’altra faccia della festa di Sant’Oronzo: inclusione e solidarietà

27 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Ufficiale: Matera CdS, arriva il giovane Grumo a centrocampo

27 Agosto 2025 Roberto Chito