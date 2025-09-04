Ufficiale: Manfredonia, promozione in prima squadra per Basta

Più che un nuovo innesto possiamo parlare di una vera e propria promozione. Perche Antonio Basta, portiere classe 2007 va ad aggiungersi alla squadra biancoazzurra dal settore giovanile.
Cresciuto nelle fila dell’Accademia Manfredonia, ha proseguito il proprio percorso professionale allo Sporting Manfredonia e successivamente all’Accademia Monte, dando il proprio prezioso contributo verso le finali regionali.
Successivamente approda al Manfredonia dove ha vestito la maglia della Juniores, conquistando da subito la maglia da titolare e guadagnandosi le prime chiamate in prima squadra-
