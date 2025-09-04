Ufficiale: Manfredonia, l’esterno Porzio resta in biancoceleste

Conferma nell’attacco del Manfredonia. Per la seconda stagione consecutiva, l’attaccante Alessio Porzio continuerà a vestire la maglia biancoceleste.
Dopo l’esordio in Coppa Italia contro l’Heraclea, il classe 2005 rimane a disposizione del tecnico Pezzella in vista della nuova stagione. L’anno scorso, con i sipontini ha disputato 31 presenze con due reti.
La stagione prima, invece, era nelle fila della Paganese dove ha avuto il primo assaggio di Serie D, sempre nel Girone H, disputando 33 partite tra campionato e Coppa.
