4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

L'esterno Alessio Porzio, foto: Manfredonia Calcio 1932

Ufficiale: Manfredonia, l’esterno Porzio resta in biancoceleste

Roberto Chito 4 Settembre 2025
centered image

Conferma nell’attacco del Manfredonia. Per la seconda stagione consecutiva, l’attaccante Alessio Porzio continuerà a vestire la maglia biancoceleste.

Dopo l’esordio in Coppa Italia contro l’Heraclea, il classe 2005 rimane a disposizione del tecnico Pezzella in vista della nuova stagione. L’anno scorso, con i sipontini ha disputato 31 presenze con due reti.

La stagione prima, invece, era nelle fila della Paganese dove ha avuto il primo assaggio di Serie D, sempre nel Girone H, disputando 33 partite tra campionato e Coppa.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ufficiale: Ferrandina, arriva la firma di Carrozzo in rossoblu

4 Settembre 2025 Roberto Chito

Taranto, Ladisa: “Lotteremo per coltivare il sogno di un’intera comunità”

4 Settembre 2025 Anthony Carrano

Fidelis Andria, ufficiali gli arrivi di Adams Kone e Lo Iacono

4 Settembre 2025 Massimo Todaro

Ufficiale: Manfredonia, promozione in prima squadra per Basta

4 Settembre 2025 Roberto Chito

Matera CdS, ecco il calendario: big match col Melfi alla penultima

4 Settembre 2025 Roberto Chito

C/C: Clamoroso Giugliano: Colavitto verso l’addio

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Ufficiale: Manfredonia, l’esterno Porzio resta in biancoceleste

4 Settembre 2025 Roberto Chito

Lecce, sequestro di droga nella “167”: blitz della Polizia, un arresto

4 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Ufficiale: Ferrandina, arriva la firma di Carrozzo in rossoblu

4 Settembre 2025 Roberto Chito

Home Restaurant Hotel: “Non esiste SCIA sanitaria per nostra attività. L’intervento dei NAS è improprio”

4 Settembre 2025 Redazione