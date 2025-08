Ufficiale: Manfredonia, dalla Fiorentina arriva l’under Biagioni

È Lorenzo Biagioni l’ultimo innesto in casa Manfredonia. Il difensore, classe 2007, arriva dal settore giovanile della Fiorentina, può svolgere entrambi i ruoli in retroguardia.

Con i viola, tra Under 17 e 18, ha disputato 29 partite, oltre alla Viareggio Cup, indossando anche la fascia di capitano nei quarti di finale contro l’Imolese, fino ad approdare alla formazione Primavera. Biagioni, inoltre, ha indossato anche la maglia dell’Under 15 e 16 della Nazionale, rimediando 10 presenze.

Nasce come difensore centrale ma può tranquillamente ricoprire anche la posizione di terzino. Abile sia in marcatura che nella costruzione dal basso. Importante innesto under per la squadra del tecnico Pezzella in vista della nuova stagione.

