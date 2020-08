+++Ufficiale: Mancini convoca in nazionale Ciccio Caputo+++

Condividi

E’ ufficiale: Ciccio Caputo di Altamura è stato convocato in azzurro.

Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini non ha potuto non prendere in considerazione le ultime incredibili stagioni del bomber di Altamura che quest’anno con la maglia del Sassuolo ha chiuso con 21 reti. Una consacrazione meritata per l’ex capitano del Bari. L’Italia e’ attesa da 2 impegni: il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia e il 7 settembre contro l’Olanda ad Amsterdam. Seppur a 33 anni con una carriera tra alti e bassi il bomber piu’ cinico dell’area piccola ora si confronterà anche con i big a livello internazionale. Non sappiamo se Mancini lo impegherà o meno da titolare, ma anche solo la convocazione per Caputo è un sogno che si avvera. In bocca al lupo Ciccio