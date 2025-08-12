Ufficiale: la SS Taranto ammessa in sovrannumero in Eccellenza

Ora e ufficiale: la FIGC ha confermato l’ammissione in sovrannumero della SS Taranto al campionato di Eccellenza pugliese per la stagione sportiva 2025/2026.
Il provvedimento, firmato dal segretariogGenerale Marco Brunelli, è stato adottato dal presidente federale d’intesa con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 52, comma 10, delle NOIF. La decisione è arrivata nella giornata di oggi, 12 agosto, a seguito della delibera che consente alla nuova società di rappresentare la città di Taranto nel massimo torneo regionale.
Il documento, inviato anche al sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, alla Lega Nazionale Dilettanti e al Comitato Regionale Puglia, specifica che l’iscrizione sarà formalmente ratificata entro il 19 agosto 2025, previa ottemperanza alle prescrizioni previste dal Comitato Regionale Puglia della LND.
