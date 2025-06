Ufficiale, il ds Fernandez riparte dalla Luparense

Mariano Fernandez riparte dalla Luparense, club romano di Serie D, dopo l’esperienza di Fasano. La nota della società:

“La Luparense FC è lieta di comunicare che a partire dall’1 luglio 2025, il direttore sportivo del club rossoblù sarà Mariano Fernández, già DS di Matera, Cerignola, Milano City, Virtus Francavilla, Viterbese, Fidelis Andria e Fasano.

Fernández può vantare una lunga carriera da calciatore iniziata in Argentina, che l’ha portato a vestire nel corso degli anni le maglie di Lanus, Belgrano, Sturm Graz, Beira-Mar, Torino, Real Murcia, Cordoba, Nueva Chicago, FC Dinamo, Cisco Roma, Gela, Sorrento, Casale, Cosenza, Siracusa, Paganese e Matera, prima di intraprendere la carriera da direttore sportivo.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo direttore dei Lupi: “Io ed il Presidente Zarattini ci conosciamo da diversi anni, questa stagione finalmente si sono create tutte le condizioni per poter lavorare insieme. Sono molto contento di arrivare in un club così serio, che ha voglia di crescere. Il mio obiettivo è chiaro, fare un campionato competitivo ed importante. Ringrazio il Presidente e tutta la società per la fiducia riposta in me, non ci resta che lavorare lasciando parlare il campo nei prossimi mesi”.

Il Presidente Zarattini ha commentato così la scelta di affidare il ruolo di DS a Fernández: “Mi ha colpito molto il pregresso di Mariano come giocatore e dirigente soprattutto frequentando piazze importanti e con problematiche. Dovendo alzare l’asticella per quanto riguarda la nostra organizzazione societaria l’ho ritenuto la persona giusta per la Luparense. La sua esperienza di calcio internazionale, fa sì che possano arrivare anche dei giocatori da tutto il mondo, che mi fanno ricordare le vittorie e gli scudetti degli anni passati”.

Il Presidente Stefano Zarattini e tutta la Luparense FC augurano un buon lavoro a Mariano.

