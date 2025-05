Ufficiale: Heraclea, arriva il rinnovo per il tecnico Farina

“I tifosi dovranno sopportarmi ancora per un’altra stagione. in verità, avevo già firmato un biennale. Però, nelle ultime ore con la società abbiamo trovato l’accordo per andare avanti anche per la prossima Serie D. Per me è un piacere, a Candela mi sono trovato bene e per me è motivo di gioia rimanere qui”. Con queste parole, ai canali ufficiali del club, Francesco Farina annuncia il suo rinnovo alla guida dell’Heraclea.

Una notizia sicuramente nell’aria visto l’incredibile campionato che il tecnico campano ha disputato alla guida dell’Heraclea, con la promozione diretta in Serie D dopo un avvincente testa a testa con la Battipagliese in Eccellenza campana. Un traguardo importante per Candela che potrà beneficiare della preziosa guida di Francesco Farina che nelle ultime ore è stato premiato dall’Aiac Campania come allenatore vincente dell’ultima stagione. Messi da parte i festeggiamenti, l’Heraclea e il proprio tecnico, nelle prossime ore, potranno cominciare a programmare la prossima stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author