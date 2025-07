Ufficiale: Gravina, si riparte da Ragno in panchina

Con un video sui propri canali social, accompagnato dalla frase: “Forza Gravina”, i gialloblu hanno annunciato Nicola Ragno come nuovo allenatore in vista della stagione 2025-26.

“Benvenuto a Gravina mister Ragno”, è il messaggio della società pugliese che è pronta a ripartire dal tecnico ex Nardò e Brindisi, come anticipato da Antenna Sud nelle scorse ore. Per Ragno, si tratta di una sfida importante dopo l’amara retrocessione della scorsa stagione alla guida del Brindisi.

Ragno, dalla sua porta tantissima esperienza nei campionati di Serie D, vissuti sempre al vertice, oltre che aver conquistato diverse promozioni in Serie C e finali play off vinte. Il Gravina, dunque, dopo il riassestamento societario è pronto a ripartire.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author