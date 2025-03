Ufficiale: Gravina, il portiere Vicino torna in gialloblu

Nuovo innesto in casa Gravina. Il club gialloblu, nelle ultime ore ha annunciato l’arrivo del portiere Paolo Vicino per questo finale di stagione, dopo che lo stesso da diverse settimane si allenava con quelli che sono ufficialmente diventati i suoi nuovi compagni di squadra.

“Gravinese doc, torna in gialloblù dopo le esperienze della stagione 2016-2017 e del quinquennio 2018-2023. Successivamente ha militato nel Canosa e nel Bitonto. Il portiere gravinese, da diverse settimane aggregato all’organico gialloblù, giunge per integrare il roster a disposizione di mister Loseto in vista del rush finale di stagione”, si legge nella nota del club murgiano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author