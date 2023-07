Ufficiale, Francesco Farina e il nuovo allenatore della Fidelis Andria

La Fidelis Andria 2018 ha annunciato di aver affidato l’incarico di primo allenatore della squadra che affronterà la prossima Serie D a Francesco Farina. Il 56enne tecnico nativo di Caserta ha da poco terminato la sua esperienza a Barletta ma vanta una lunghissima carriera da allenatore che lo ha visto protagonista in piazze come Marcianise, Isernia, Campobasso, Cerignola e Vastogirardi con ben sette promozioni in carriera. Un benvenuto nella famiglia Fidelis a Mister Farina.

