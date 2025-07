Ufficiale: Francavilla, un arrivo e un rinnovo in attacco

Un ritorno ed una conferma. Il mercato del Francavilla continua con l’arrivo dell’attaccante Antonio Croce e del rinnovo di Roberto Esposito: altro tassello del pacchetto avanzato.

Croce, torna a vestire la maglia del Francavilla dopo la stagione 2021-22, in cui ha realizzato 14 reti, contribuendo alla vittoria dei play off dei sinnici. Un innesto di esperienza per la squadra rossoblu, guidata in questa stagione dal neo-allenatore Cosimo Zangla.

Riconfermato, anche Roberto Esposito. La scorsa stagione è stato protagonista di cinque reti e altrettanti assist. Un altro tassello in vista della stagione che si appresta a cominciare per i rossoblu.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author