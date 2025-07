Ufficiale: Francavilla, rinnovo per il centrocampista Gentile

Adesso c’è anche l’annuncio ufficiale: Christian Gentile, resta a Francavilla in Sinni, rinnovando con i rossoblu per un’altra stagione. Un tassello importante per la squadra lucana.

“Centrocampista di qualità e cuore rossoblù, Gentile ha dimostrato grande impegno, professionalità e spirito di squadra durante tutta la scorsa stagione. La sua grinta e dedizione saranno ancora una volta al servizio del nostro progetto”, con questa nota, il Francavilla annuncia il suo rinnovo in rossoblu.

