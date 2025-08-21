21 Agosto 2025

Ufficiale, Foggia: tesserato Buttaro in difesa

Leonardo Custodero 21 Agosto 2025
Il Calcio Foggia 1920 ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dall’U.S. Città di Palermo, le prestazioni sportive del calciatore Alessio Buttaro che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.
Nato a Roma il 10 settembre 2002, Buttaro è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della AS Roma, prima di trasferirsi al Palermo, dove ha collezionato 21 presenze in Serie C e 31 in Serie B, realizzando 2 gol e 1 assist. Il neo-difensore rossonero predilige la corsia di destra, ruolo in cui è stato spesso impiegato nel club rosanero, ma nel corso della sua carriera ha ricoperto anche la posizione di centrale difensivo. Buttaro ha già raggiunto i compagni ed è a disposizione di mister Rossi.

