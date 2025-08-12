Ufficiale: Foggia, arriva il giovane centrocampista Castorri

Nuovo innesto in casa Foggia. I rossoneri, nelle ultime ore hanno chiuso per Gianmarco Castorri che arriva in prestito dal Cesena.
Il centrocampista classe 2005 è un prodotto del settore giovanile dei romagnoli con i quali ha fatto tutta la trafila. Infatti, vanta ben 38 presenze in Primavera 1 e 28 gettoni nella seconda serie.
Castorri, ha già raggiunto il Foggia nel ritiro di Trinitapoli ed è pronto a mettersi a disposizione della nuova squadra e del tecnico Delio Rossi per questa prima avventura tra i grandi.
