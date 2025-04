Ufficiale: Fidelis Andria, risoluzione con il difensore Maddaloni

È terminata anche l’avventura del difensore Maddaloni con la Fidelis Andria. Dopo l’addio di Kragl della scorsa settimana, i pugliesi si apprestano a salutare un nuovo giocatore.

“La Fidelis Andria comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il difensore Rosario Maddaloni. La dirigenza biancazzurra ringrazia il calciatore per l’impegno profuso con la maglia della Fidelis e gli augura le migliori fortune professionali ed umane per il suo futuro”, si legge nella nota diramata dal club federiciano.

Maddaloni, chiude la propria avventura con la maglia della Fidelis Andria dopo aver messo a insieme 11 presenze e realizzato anche una rete. Secondo indiscrezioni raccolte da Antenna Sud, il difensore dovrebbe approdare in Kings League.

