Ufficiale: Ferrandina, firma Rizopoulos. Saluta Binale

Nuovo portiere in casa Ferrandina. Pochi minuti fa, i rossoblu hanno ufficializzato l’estremo difensore Christos Rizopoulos, classe 2006, che va ad unirsi alla squadra del tecnico Summa.

Il giovane portiere, nazionalità greca, è cresciuto nel settore giovanile del Panetolikos, tra Under 17 e 19. La scorsa stagione Rizopoulos, ha giocato nelle fila della Polimnia in Eccellenza pugliese. Adesso, si appresta a vivere l’avventura in rossoblu, in quel di Ferrandina.

Gli aragonesi, al contempo, salutano Agustin Binale, uno dei maggiori protagonisti della promozione dei rossoblu della scorsa stagione dall’Eccellenza alla Serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author