Ufficiale: Ferrandina, firma il terzino argentino Otero

Nuovo difensore in casa Ferrandina. I rossoblu, nelle ultime ore hanno annunciato il terzino destro Giovanni Otero, classe 2005.

Quest’ultimo, la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Enna, nel Girone I di Serie D, scendendo in campo complessivamente 25 volte tra campionato e Coppa Italia. A Ferrandina, ritrova anche il centrocampista Cristiano, suo compagno di squadra proprio in Sicilia.

Otero, è un giocatore argentino. In passato, ha giocato anche nelle fila del Norte e del Vicovaro. Un altro innesto a disposizione del tecnico Summa in vista della nuova stagione in Serie D.

