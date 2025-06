Ufficiale: Ferrandina, è Summa il tecnico dei rossoblu

È Antonio Summa il nuovo allenatore del Ferrandina che si appresta a tornare in Serie D dopo ben 25 anni. Il club rossoblu, nelle ultime ore ha annunciato il successore di Robulino in panchina.

Per Summa si tratta di un ritorno sulla panchina degli aragonesi. Il tecnico potentino, la scorsa stagione alla guida dell’Angelo Cristofaro Oppido in Eccellenza lucana è pronto a tornare in Serie D dopo aver guidato il Gravina in coppia con Ragone per alcune stagioni.

Summa, dunque, è il primo tassello del Ferrandina per la stagione 2025-26. Il club del presidente Pepe è anche al lavoro per alcune riconferme dalle quali ripartire in vista del ritorno in Serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author