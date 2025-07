Ufficiale: Ferrandina, due acquisti e quattro conferme under

Continua a lavorare alacremente sul mercato il Ferrandina, in vista della prossima stagione in Serie D. Nelle ultime ore, il club aragonese ha annunciato gli arrivi degli under Nicolò Maltese e Davide Tira, entrambi classe 2007.

Il primo, è una mezzala con esperienze in Serie D prima nel Francavilla, dunque nel Girone I, poi nella Sambiese. Centrocampista, anche il secondo. Cresciuto nel settore giovanile della Turris, la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Enna, come Otero e Cristiano.

Al contempo, il Ferrandina ha annunciato le conferme di alcuni quattro pedine under: restano in rossoblu i classe 2007 Bisogno, Bonifacio e Cirigliano, insieme al classe 2008 Brancati.

