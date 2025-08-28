28 Agosto 2025

L'annuncio di Giglio, foto: Asd Ferrandina 17890 Facebook

Ufficiale: Ferrandina, arriva l’under Giglio in casa rossoblu

Roberto Chito 28 Agosto 2025
centered image

Altro innesto in casa Ferrandina. I rossoblu, questa mattina hanno ufficializzato l’arrivo del centrocampista Davide Giglio.

Classe 2005, si tratta di un esterno sinistro che può giocare sia come terzino che come laterale ma anche ricoprire alcune posizioni in mezzo al campo. Cresciuto nel settore giovanile del Gravina, è alla sua prima avventura in Serie D.

La scorsa stagione, Giglio, era alle dipendenze del tecnico Summa con l’Angelo Cristoforo Oppido in Eccellenza lucana. Lo stesso giocatore era già in lista nel match di Coppa Italia contro il Barletta.

centered image

