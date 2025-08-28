Ufficiale: Ferrandina, arriva l’under Giglio in casa rossoblu

Altro innesto in casa Ferrandina. I rossoblu, questa mattina hanno ufficializzato l’arrivo del centrocampista Davide Giglio.
Classe 2005, si tratta di un esterno sinistro che può giocare sia come terzino che come laterale ma anche ricoprire alcune posizioni in mezzo al campo. Cresciuto nel settore giovanile del Gravina, è alla sua prima avventura in Serie D.
La scorsa stagione, Giglio, era alle dipendenze del tecnico Summa con l’Angelo Cristoforo Oppido in Eccellenza lucana. Lo stesso giocatore era già in lista nel match di Coppa Italia contro il Barletta.
potrebbe interessarti anche
Eccellenza, Bisceglie: ufficiale il centrocampista francese Axel Traoré
Speciale Calciomercato – Puntata del 27 agosto 2025
Basket, sold out per la Valtur Cup: Brindisi ko con Levice
Foggia scatenato: in arrivo quattro calciatori, ecco i nomi
Ufficiale: Matera CdS, firma anche l’esterno Massari
Foggia, rinforzo anche in difesa: in chiusura Alessandro Minelli dal Giugliano