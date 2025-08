Ufficiale: Ferrandina, arriva l’esperto Gianfreda in difesa

Gran bel innesto per la difesa del Ferrandina. I rossoblu, infatti, hanno annunciato l’arrivo del difensore Luigi Gianfreda, ex tra le altre di Virtus Francavilla, Bitonto e Nardò.

Un innesto di esperienza per la formazione rossoblu che in questo modo blinda la retroguardia. Gianfreda, classe 2000, ha all’attivo ben 100 in Serie C e anche otto in terza serie. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, ha mosso i primi passi nel Lecce prima di approdare alla Virtus Francavilla, con una parentesi a Bitonto, prima di tornarci nuovamente nella stagione 2023-24.

La scorsa stagione, Gianfreda ha vestito la maglia del Manfredonia, scendendo in campo 19 volte. Adesso, invece, arriva a Ferrandina per quella che sarà la quarta stagione consecutiva nel Girone H di Serie D per lui.

