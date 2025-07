Ufficiale: Ferrandina, arriva l’eserto Incerti a centrocampo

Importante innesto per il centrocampo del Ferrandina. I rossoblu, nella giornata di oggi hanno ingaggiato il mediano Davide Incerti che la scorsa stagione si è diviso tra Matera e Brindisi.

Dunque, l’italo-cubano ha deciso di sposare il progetto degli aragonesi, rimanendo nel Girone H di Serie D per la seconda stagione consecutiva. Innesto di qualità e quantità e soprattutto esperienza per il neo tecnico Summa in vista della difficile stagione in quarta serie che attende la formazione rossoblu.

Con 30 presenze, la scorsa stagione, tra Matera e Brindisi, Incerti ha detto la sua nel Girone H. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, dopo una breve tappa all’Atletico Uri, sbarca in Serie C dove nel biennio 2022-24, con la maglia dell’Olbia conquista 39 gettoni.

