Ufficiale: Ferrandina, arriva la firma di Carrozzo in rossoblu

Antenna Sud lo aveva anticipato nella giornata di ieri, e adesso c’è anche l’ufficialità: Giulio Carrozzo è un nuovo giocatore della formazione rossoblu.

Classe 2004, è la punta centrale che serviva al club aragonese in vista di questa stagione. Non più under da quest’anno, Carrozzo è pronto a dire la propria nella formazione guidata dal tecnico Summa che si giocherà la permanenza in Serie D fino all’ultima giornata.

Cresciuto nel settore giovanile del Lecce prima e in quello della Spal poi, Carrozzo sbarca in Serie D nella stagione 2023-24 vestendo la maglia del Sant’Agata. Nell’annata successiva, invece si è diviso tra Notaresco e Chieti.

