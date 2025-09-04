4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

L'annuncio di Giulio Carrozzo, foto: Asd Ferrandina 17890

Ufficiale: Ferrandina, arriva la firma di Carrozzo in rossoblu

Roberto Chito 4 Settembre 2025
centered image

Antenna Sud lo aveva anticipato nella giornata di ieri, e adesso c’è anche l’ufficialità: Giulio Carrozzo è un nuovo giocatore della formazione rossoblu.

Classe 2004, è la punta centrale che serviva al club aragonese in vista di questa stagione. Non più under da quest’anno, Carrozzo è pronto a dire la propria nella formazione guidata dal tecnico Summa che si giocherà la permanenza in Serie D fino all’ultima giornata.

Cresciuto nel settore giovanile del Lecce prima e in quello della Spal poi, Carrozzo sbarca in Serie D nella stagione 2023-24 vestendo la maglia del Sant’Agata. Nell’annata successiva, invece si è diviso tra Notaresco e Chieti.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, Ladisa: “Lotteremo per coltivare il sogno di un’intera comunità”

4 Settembre 2025 Anthony Carrano

Fidelis Andria, ufficiali gli arrivi di Adams Kone e Lo Iacono

4 Settembre 2025 Massimo Todaro

Ufficiale: Manfredonia, promozione in prima squadra per Basta

4 Settembre 2025 Roberto Chito

Matera CdS, ecco il calendario: big match col Melfi alla penultima

4 Settembre 2025 Roberto Chito

C/C: Clamoroso Giugliano: Colavitto verso l’addio

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Ferrandina, contro le grandi prime risposte positive

3 Settembre 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Lecce, Sequestro di droga nella “167”: blitz della Polizia, un arresto

4 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Ufficiale: Ferrandina, arriva la firma di Carrozzo in rossoblu

4 Settembre 2025 Roberto Chito

Home Restaurant Hotel: “Non esiste SCIA sanitaria per nostra attività. L’intervento dei NAS è improprio”

4 Settembre 2025 Redazione

Taranto, Ladisa: “Lotteremo per coltivare il sogno di un’intera comunità”

4 Settembre 2025 Anthony Carrano