Ufficiale, Fasano: panchina affidata a Pistoia

Il Fasano ha scelto: mister Graziano Pistoia guiderà la prima squadra fino al termine della stagione.

La nota ufficiale del club

“La dirigenza dell’US Città di Fasano comunica che il tecnico Graziano Pistoia, già in panchina domenica ad Angri ed alla direzione degli allenamenti da giovedì scorso, resterà alla guida della prima squadra almeno fino al termine della stagione sportiva in essere. Il fasanese, classe ’87, simbolo di questo club del quale ne ha indossato anche la fascia da capitano come calciatore, rimarrà in carica anche come coach della formazione Juniores, sempre affiancato da Antonio Anglani. Il nuovo allenatore sarà a disposizione della stampa in occasione della conferenza in programma nello stadio Vito Curlo alle ore 18 di venerdì prossimo, 7 marzo, nella quale sarà presentato anche il nuovo volto societario Ivan Ghilardi, che ha preso le redini del sodalizio insieme a Franco D’Amico nell’ambito del rinnovamento ufficializzato la scorsa settimana. L’appuntamento sarà aperto ai soli addetti ai lavori.”

