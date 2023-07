Come anticipato sul nostro sito, Eric Lombardi è un nuovo giocatore dell’Happy Casa Brindisi. Ala italiana di 201 centimetri classe 1993, Lombardi è reduce da una stagione da 10.7 punti e 7.1 rimbalzi di media a Treviglio in Legadue.

In maglia biancoazzurra Eric tornerà in Serie A, la massima competizione italiana già disputata a Napoli nel 2020/21 e nei bienni di Biella (2010-12) e Pistoia (2015-17). Nel corso della sua carriera ha vinto due Coppe Italia A2 con Treviso (2019) e Napoli (2021), perfezionando la doppietta in casa partenopea con la conquista della Serie A nella stessa stagione.

A Brindisi ritroverà da capo allenatore Fabio Corbani, con cui ha costruito un solido rapporto nel biennio a Biella dal 2013 al 2015, culminato con la vittoria della Coppa Italia LNP ad oltre 8 punti e 3 rimbalzi di media.

Un legame biancoazzurro ancor più rinsaldato con l’arrivo del nuovo playmaker della Happy Casa, Tommaso Laquintana, compagno di squadra a Biella nella stagione 2014/15, entrambi sotto la guida di da coach Corbani tra campionato e competizione europea FIBA Eurochallenge. Esperienza anche in Nazionale a livello giovanile, conquistando la medaglia d’oro agli Europei in Estonia con la selezione Under-20.

La miglior prestazione in Lega A per valutazione, pari a 24, la mette in mostra al PalaPentassuglia nel gennaio 2022, quando Lombardi realizzò 14 punti con 5/6 da due e 8 rimbalzi nel derby del sud tra Brindisi e Napoli.

Il commento di coach Fabio Corbani: “Sono contento di riabbracciare Eric con il quale ho già vissuto importanti emozioni tecniche e sportive. La sua energia, il suo atletismo e la sua intensità saranno un valore aggiunto per la squadra”.

