Ufficiale: Eccellenza Puglia, modifiche al calendario del torneo

Nella giornata di oggi, il Consiglio del Comitato Regionale Puglia ha deliberato che il match Gallipoli-Foggia Incedit, si disputerà domenica 30 marzo alle ore 16:00 presso lo stadio Bianco di Gallipoli.

Tutte le altre società che disputano il campionato di Eccellenza, osserveranno un turno di riposo il prossimo weekend. Per questo, la 18esima giornata di ritorno verrà disputata il 6 aprile, mentre l’ultima il 27. Infatti, nelle due settimane centrali, il massimo torneo regionale di fermerà per la disputa del Torneo delle Regioni e per le festività pasquali.

