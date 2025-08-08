Ufficiale: Cristian Galano è un nuovo giocatore della Real Normanna

Cristian Galano è ufficialmente un nuovo calciatore della Real Normanna. L’accordo tra le parti è stato formalizzato dopo alcuni giorni di allenamento con il gruppo e il gol realizzato nell’amichevole contro il Sesto Campano. L’attaccante vestirà la maglia granata per l’intera stagione 2025/2026 nel campionato di Serie D.

L’operazione rappresenta un innesto di grande rilievo per la società campana, guidata dai presidenti Enzo Del Villano e Mimmo Diana, che aggiunge alla rosa un elemento dal passato importante, già protagonista in diverse piazze del calcio professionistico italiano.

Classe 1991, Cristian Galano è noto con il soprannome di “Robben di Puglia”, grazie alla sua capacità di accentrarsi dalla fascia per concludere a rete, proprio come il celebre olandese. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bari, ha totalizzato con la maglia biancorossa 188 presenze ufficiali e 47 gol, diventandone uno dei simboli degli ultimi anni.

Nel corso della carriera ha inoltre indossato le casacche di Gubbio, Vicenza, Parma, Foggia e Pescara, distinguendosi per tecnica, visione di gioco e capacità realizzativa. A Gubbio è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie B nel 2010/2011. Con il Bari ha vinto il campionato di Serie B nel 2008/2009 e successivamente il girone C della Serie C nella stagione 2021/2022.

Il suo palmarès comprende anche un successo in Lega Pro Prima Divisione, sempre con il Gubbio. In totale, ha superato quota 360 partite da professionista, sfiorando i 100 gol complessivi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author