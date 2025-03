Ufficiale: Costa d’Amalfi, il ds Lamazza sollevato dall’incarico

Momento non facile in casa Costa d’Amalfi che nelle ultime ore ha deciso di esonerare il direttore sportivo Francesco Lamazza. Alla base della decisione, secondo il club, il mercato di riparazione che non sembra aver portato quella scossa tanto attesa, considerato l’attuale penultio posto in classifica.

Costa d’Amalfi, salta la poltrona del ds Lamazza

“La società Costa d’Amalfi Fc, comunica di avere esonerato il signor Francesco Lamazza che quindi non è più il direttore sportivo della compagine biancoazzurra. La decisione è maturata in seguito alla pessima sessione di mercato invernale che non ha prodotto i risultati richiesti dalla società, relegando la squadra in fondo alla classifica”, si legge nella nota diramata dal club campano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author