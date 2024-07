Ufficiale: Casarano, preso l’argentino Leandro Teijo

Il Casarano ha ufficializzato l’ingaggio di 𝗟𝗲𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗧𝗲𝗶𝗷𝗼, centrocampista argentino classe 1991, nella passata stagione in forza al Siracusa, in Serie D. Per Teijo si tratta di un ritorno in Puglia, dopo la biennale esperienza di Martina Franca, la prima in Italia tra l’altro, dal 2021 al 2023.

