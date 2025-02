Ufficiale: Casarano, Baldè rafforza la difesa rossoazzurra

Importante innesto difensivo per il Casarano. Nella mattinata di oggi, infatti, è arrivata l’ufficialità di Helder Baldé come nuovo difensore dei rossoazzurri. Classe 1998, il centrale portoghese sarà un’importante pedina per lo scacchiere del tecnico Di Bari.

Baldè, il profilo del nuovo difensore

Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, dove ha mosso i primi passi: dalle formazioni under 23, sino all’esordio nel massimo campionato avvenuto nel 2019. Prima di sbarcare in Italia, Baldé ha militato in Svizzera nel Lugano, quindi l’esperienza con la maglia del Messina, in Serie C, dal gennaio del 2023. Successivamente il difensore si è trasferito all’Atletico CP di Lisbona, in terza serie portoghese. Baldé, inoltre, ha vestito la maglia della nazionale portoghese con le selezioni under 19 e under 20.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author