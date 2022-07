Confermata la nostra anticipazione: Bruno Mascolo è un nuovo giocatore della New Basket Brindisi. La Happy Casa Brindisi ha comunicato di aver sottoscritto un accordo valido per le prossime due stagioni sportive con l’atleta italiano Bruno Mascolo. Il playmaker classe 1996, si è messo in luce nelle ultime due stagioni a Tortona, dove ha conquistato la Serie A da MVP della semifinale e finale playoff (20 punti nella decisiva gara 5 e 13.6 punti, 4.5 rimbalzi, 3.7 assist di media in campionato) contribuendo alla grande ascesa della Bertram Derthona protagonista da neopromossa con la finale di Coppa Italia e la semifinale playoff LBA (career high stagionale da 21 punti e 25 di valutazione a gennaio). Annate da protagonista che gli valgono la prima convocazione in Italbasket a novembre, completando un percorso iniziato dalla Serie C alla Nuova Polisportiva Stabia passando per la PMS e Auxilium Torino (promozione in Serie A nel 2014/15), Agrigento, Latina, Siena, Napoli e Jesi.