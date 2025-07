Ufficiale: Bari, il difensore Pucino rinnova per un’altra stagione

Ancora un anno di contratto tra il Bari e Raffaele Pucino. Il difensore, nella giornata di oggi ha trovato l’accordo per il rinnovo con il club biancorosso, fino al prossimo 30 giugno 2026.

Per Pucino, dunque, si apre la quinta stagione consecutiva dalle parti del San Nicola. Al momento, lo score parla di 115 presenze con 3 reti realizzate e 8 assist. Il difensore, è stato anche protagonista della promozione dalla Serie C in Serie B nella stagione 2021-22.

Con ben 350 gettoni in cadetteria, Pucino ha dalla sua davvero tanta esperienza. Pronto, ancora una volta, a mettersi a disposizione del Bari anche per la nuova stagione che si appresta a cominciare.

