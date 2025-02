Ufficiale: Bari, arriva la firma di Maggiore. La formula dell’operazione

Adesso c’è anche la firma: Giulio Maggiore è un nuovo giocatore del Bari. Il duttile centrocampista arriva in biancorosso in prestito con obbligo di riscatto dalla Salernitana. Indosserà la maglia numero 21 d è subito a disposizione del tecnico Longo.

Maggiore, il profilo del duttile centrocampista

Cresce calcisticamente nel settore giovanile dello Spezia con cui fa il suo esordio tra i professionisti, in Serie B, a 18 anni. Con i liguri gioca 188 partite con 18 gol e 14 assist, centrando la promozione in Serie A al termine della stagione 2019-20. A 22 anni l’esordio in massima serie e il primo gol messo a segno contro il Milan. Nell’estate del 2022 passa a titolo definitivo alla Salernitana con cui gioca, tra A e B, 60 partite, segnando 4 reti. Ha vestito l’azzurro della Nazionale dall’Under 16 all’Under 21.

