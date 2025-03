Ufficiale: anche Turris-Taranto rinviata a data da destinarsi

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficialmente disposto il rinvio della partita tra Turris e Taranto, valida per il campionato di Serie C NOW 2024-2025 e originariamente programmata per sabato 8 marzo 2025 alle ore 17:30. La decisione arriva a seguito di una serie di procedimenti disciplinari che coinvolgono entrambe le società.

Il provvedimento, firmato dal Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, fa riferimento a diverse decisioni della giustizia sportiva e ai deferimenti emessi dal Procuratore Federale nei confronti dei due club. In particolare, per la Turris, il rinvio rappresenta la prima sospensione di una gara in questa stagione, mentre per il Taranto si tratta del secondo rinvio: la squadra pugliese era già stata coinvolta in un precedente slittamento della sfida contro il Crotone, che avrebbe dovuto giocarsi alla Nuovarredo Arena.

La decisione è stata ufficializzata il 4 marzo 2025 e, al momento, non è stata comunicata una nuova data per il recupero del match. La Lega Pro si riserva di aggiornare il calendario non appena saranno chiariti gli sviluppi dei procedimenti in corso.

La situazione dei due club resta quindi in sospeso, con possibili ripercussioni sul prosieguo della stagione e sulla corsa ai rispettivi obiettivi in campionato. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse della giustizia sportiva e della Lega Pro per garantire il regolare svolgimento del torneo.

