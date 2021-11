TRANI – La città di Trani riapre le porte agli uffici provinciali della BAT e lo fa attraverso gli spazi della LUM, la Libera Università Mediterranea che diventa sede cittadina degli sportelli della sesta provincia pugliese. L’ex polo universitario riporta in città un punto di riferimento per il territorio che mancava dal 2016, quando per effetto della legge Del Rio, Trani perse gli uffici provinciali.

Il complesso provvedimento già annunciato dal sindaco Amedeo Bottaro ha permesso all’amministrazione comunale di stringere una forte sinergia con il presidente della provincia Bernardo Lodispoto, attraverso il lavoro del consigliere provinciale Giuseppe Corrado. All’interno della nuova disposizione, anche la strategia che risolve il problema degli spazi per i licei, con l’acquisizione di nuove aule per il liceo classico De Sanctis e per il liceo scientifico Vecchi.

Gli uffici provinciali occuperanno però un immobile privato lasciando inutilizzati alcuni spazi pubblici della città. È la nota di Raimondo Lima, membro della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, che tra le possibili alternative indica Palazzo Vischi. La struttura, in precedenza sede della biblioteca comunale, rappresenterebbe un’opzione logisticamente più raggiungibile anche dalla cittadinanza.

Anche i social hanno sollevato la discussione, con diversi utenti che lamentano le distanze tra la nuova sede degli uffici provinciali e il centro abitato. Per il momento, in attesa dei riscontri logistici, Trani riabbraccia gli uffici provinciali dopo cinque lunghi anni.